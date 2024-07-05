Уродженець Тернопільщини продовжив контракт з футбольним клубом з Англії

16-річний чортків’янин Іван Струк, який проживає у Англії, продовжив контракт з англійським футбольним клубом "Сандерленд", який виступає у Чемпіоншипі. Угоду підписано за стипендіальною програмою Академії Світла – юнацької команди "Сандерленда", яка працює з молоддю.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Іван уклав договір із молодіжною Академією лондонського "Челсі". Тоді, на перегляді молодих футболістів, котрий організовував лондонський клуб, із дев’яти хлопців, які демонстрували свої навики та вміння, контракт запропонували лише Івану Струку. Хоча серед конкурентів був навіть один із синів легендарного Андрія Шевченка. А в серпні 2023 року півзахисник з Тернопільщини перебрався до "Сандерленда" і представляв команди U-16/U-18. Любов до гри мільйонів у хлопцеві змалечку прививали тато та дідусь. Тато 15-річного Івана – Ігор Струк – свого часу провів не один успішний сезон за чортківський "Кристал". Дідусь хлопчика – Іван Струк – теж виступав за наш "Кристал", івано-франківський "Спартак". Більше того – тричі ставав володарем кубка СРСР "Золотий колос" серед сільських команд у складі бучацького "Колоса". Джерело: ПЕРШИЙ онлайн