На Тернопільщині виявили плантацію канабісу

Заліщицькі поліцейські виявили у жителя громади канабіс та кущі коноплі. У будинку чоловіка поліцейські знайшли 400 грам канабісу, а на присадибній ділянці виявили 45 кущів коноплі .

За вирощування та зберігання наркотичних речовин чоловіку загрожує до пʼяти років обмеження волі. Співробітники Заліщицького відділення поліції отримали повідомлення про те, що мешканець однієї з громад вирощує нарковмісні рослини. Інформація підтвердилася. Дільничні офіцери поліції спільно з дізнавачами за процесуального керівництва місцевої прокуратури провели санкціонований обшук за вказаною адресою. Під час слідчих дій правоохоронці виявили на присадибній ділянці 45 кущів коноплі, що росла між рядами кукурудзи. Також у будинку чоловіка знайшли 400 грам канабісу. Вилучені речові докази направили на експертизу. Фігуранту – 40 років, він вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців, – раніше був судимий. Кримінальні провадження розпочато за ч. 1 ст. 309 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снодійного маку чи конопель). Триває досудове розслідування.