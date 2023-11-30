У Тернополі з'явилася сучасна Соломія Крушельницька

Cтавка ПДВ для оподаткування операцій з постачання пального та нафтопродуктів Відповідно до п. 82 підрозд. 2 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану на території України, введеного Указом...

Приміщення надано для потреб ЗСУ: чи можна юрособі зменшити податок на нерухомість Підпунктом 266.1.1 п. 266.1 ст. 266 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено, що платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому...

117 японських компаній продовжують працювати в РФ, сплачуючи мільйонні податки – дослідження KSE Більшість японських компаній, які працювали в росії до її вторгнення в Україну ігнорують заклики вийти з російського ринку, сплачуючи мільйонні податки до рф. Разом з тим у липні 2023 року Японія...

Cтавка ПДФО для оподаткування доходу, отриманого від продажу протягом року двох квартир, які перебувають у власності менше трьох років Відповідно до п. 172.1 ст. 172 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) не оподатковується один раз протягом звітного податкового року, за умови перебування такого майна у власності платника податку...