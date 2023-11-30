У Тернополі з'явилася сучасна Соломія Крушельницька

Стінопис розміром 1 м на 3 м прикрашає стіну будинку на вул. В’ячеслава Чорновола, 8. Створила мурал харків’янка Юлія Данилова – учасниця другого заїзду резиденції-ретрит «Villa Salomea», який організовує ГО «Мистецький фестиваль «Ї».
Метою цього мистецького проекту є намагання показати, що є простір для творчості в умовах війни, а також відновлення мистецького дискурсу про постать відомої оперної співачки Соломії Крушельницької. Фінансування проєкту здійснюється зі Стабілізаційного фонду культури та освіти 2023 Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Goethe-Institut.