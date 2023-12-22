На Тернопільщині сусід обікрав сусіда через банкінг

31-річного чортківчанина поліцейські підозрюють у крадіжці грошей. Зловмисник перерахував понад 12 тисяч гривень з чужої банківської картки на свою та ще й двома платежами по дві тисячі гривень перекинув для онлайн ігор.

До співробітників Чортківського районного відділу поліції звернувся житель одного з сіл району і повідомив про те, що з його банківської картки невідома особа викрала кошти. Сума збитків - понад 16 тисяч гривень. З’ясовуючи обставини крадіжки, поліцейські встановили, що доступ до мобільного банкінгу заявника раніше мав його молодший товариш, який допомагав заявнику розібратися в цій системі. Найімовірніше, молодик, пам’ятаючи пароль, таким чином привласнив чужі гроші. Спосіб заволодіння коштами поліцейські з’ясують під час досудового розслідування. Очевидним є факт крадіжки. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185ККУ. Санкція – вісім років позбавлення волі.