Біля Тернополя горіло два гектари заказника

1 квітня о 10:58 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу очерету поблизу с. Великий Глибочок Білецької ТГ Тернопільського району. По прибуттю встановлено, що горить очерет на території Чистилівського орнітологічного заказника на площі орієнтовно 2 га.
За деякий час виявлено ще один осередок пожежі. Працівники оперативно-координаційного центру постійно проводили моніторинг місць пожеж за допомогою безпілотних літаючих апаратів. О 13:55 год пожежа сухої трави та очерету на території Чистилівського орнітологічного заказника ліквідована на обох осередках. Загальна площа пожежі 5 га.