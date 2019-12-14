На Тернопільщині хлопці на ходу випали з автобуса

На Збаражчині у рейсовому автобусі сполученням "Тернопіль-Мусорівці" травмувалися двоє підлітків. Подія трапилася 13 грудня неподалік села Базаринці.

Потерпілі випали з автобуса "Еталон" через задні двері й травмувалися.

За словами свідків, у транспорті були вільні місця, проте парубки стояли на сходах біля виходу та спілкувалися з компанією молодих людей. Коли водій здійснював маневр повороту, один з хлопців зачепив ручку від задніх дверей і вони відкрилися. Двоє неповнолітніх, 2003 та 2006 років народження, мешканців райцентру отримали легкі тілесні ушкодження.

Наразі слідчі призначили автотехнічну експертизу транспортного засобу, який поміщено на арештмайданчик.

Триває слідство, зазначають у поліції.