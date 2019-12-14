Останні новини
-
14-12-2019
-
14-12-2019
-
14-12-2019
-
14-12-2019
-
13-12-2019
-
13-12-2019
-
13-12-2019
-
13-12-2019
-
13-12-2019
-
13-12-2019
-
13-12-2019
-
13-12-2019
-
13-12-2019
-
13-12-2019
-
12-12-2019
-
12-12-2019
-
12-12-2019
-
12-12-2019
-
12-12-2019
-
12-12-2019
-
12-12-2019
-
12-12-2019
-
12-12-2019
-
Правила тимчасового виїзду за кордон, які стосуються дітей, чиї батьки розлучені або проживають окремо11-12-2019
-
11-12-2019
-
11-12-2019
-
11-12-2019
-
11-12-2019
-
11-12-2019
-
11-12-2019
На Тернопільщині хлопці на ходу випали з автобуса
На Збаражчині у рейсовому автобусі сполученням "Тернопіль-Мусорівці" травмувалися двоє підлітків. Подія трапилася 13 грудня неподалік села Базаринці.
Потерпілі випали з автобуса "Еталон" через задні двері й травмувалися.
За словами свідків, у транспорті були вільні місця, проте парубки стояли на сходах біля виходу та спілкувалися з компанією молодих людей. Коли водій здійснював маневр повороту, один з хлопців зачепив ручку від задніх дверей і вони відкрилися. Двоє неповнолітніх, 2003 та 2006 років народження, мешканців райцентру отримали легкі тілесні ушкодження.
Наразі слідчі призначили автотехнічну експертизу транспортного засобу, який поміщено на арештмайданчик.
Триває слідство, зазначають у поліції.
Погода у Тернополі
Погода у Києві
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
Новини тернополян
Середа, 11 грудня 2019
Четвер, 28 листопада 2019
Субота, 23 листопада 2019
Четвер, 21 листопада 2019
Понеділок, 18 листопада 2019
Вівторок, 12 листопада 2019
П'ятниця, 08 листопада 2019
Неділя, 03 листопада 2019
Четвер, 31 жовтня 2019