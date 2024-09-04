На Тернопільщині шахраї ошукали чоловіка під час купівлі трактора

Житель Чортківського району хотів вигідно придбати транспортний засіб. Як результат - залишився і без трактора, і без грошей, а це – 54 000 гривень.

До поліції із заявою про шахрайство звернувся 68-річний чоловік. Він розповів, що скористався оголошенням в інтернеті про продаж сільськогосподарської техніки. Пропозиція була вигідна, тому потерпілий зв’язався з продавцем. Як передоплату на вказаний банківський рахунок заявник перерахував 54 000 гривень. Після цього зв’язок із «торговцем» обірвався. Товар він не надіслав й кошти не повернув.

Слідчі проводять оперативно-розшукові заходи, аби встановити особу зловмисника

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