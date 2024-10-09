Кременчанина засуджено до 10 років позбавлення волі за грабіж і розбійний напад на військовослужбовця

Збаразький районний суд визнав винним жителя Кременця у вчиненні злочинів, передбачених одразу п’ятьма статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисникові слідчі оголосили підозри за вчинення крадіжки, розбійного нападу, злочинів, пов’язаних з викраденням та незаконним поводженням зі зброєю, повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

У серпні 2023 року в Кременеці невідома особа здійснила напад на військовослужбовця. У ході розслідування стало відомо, що злочин скоїв 42-річний житель районного центру. Між потерпілим та підозрюваним виник конфлікт, який переріс у бійку. Коли військовослужбовець знепритомнів, зловмисник відібрав у нього автомат, бронежилет, гаманець з грошима та документами і втік у невідомому напрямку.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місце, де переховувався озброєний злочинець, оточили будинок та за силової підтримки спецпризначенців КОРДу затримали його. У нападника вилучили викрадені речі військовослужбовця.

За результатами розгляду судом ухвалено вирок, яким засудженому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.