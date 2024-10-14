Смертельна аварія у селі Лозова Тернопільського р-ну

«Прокачай свій English». У Тернополі відкрили набір на безоплатні курси англійської для дорослих — як зареєструватися? У Тернополі на базі освітньо-культурного Гончаренко центру відкрили набір на безкоштовні курси англійської мови для дорослих. Англійську мову тут можна вивчати «з нуля», а долучитися до занять...

Проєкт «Альманах літературних творів бібліотечних працівників Тернопілля» шукає таланти Тернопільська обласна бібліотека для молоді впорядковує та готує до друку “Альманах літературних творів бібліотечних працівників”. Ми знаємо, що серед Вас є багато талановитих особистостей....

Новий соціальний бізнес працюватиме у Тернополі 26 липня у гастрокластері Na пошті, що по вул. Чорновола, 4, запрацює крамниця крафтових товарів “Oh, my craft!”. Це - шоурум локальних ремісників. Тут тернополяни та гості міста зможуть...

Запрошуємо дітей віком 6-12 років відвідати захід «Спортивні Канікули» 19 та 23 липня Запрошуємо дітей віком 6-12 років відвідати захоплюючий захід «Спортивні Канікули» 19 та 23 липня. Початок заходу о 16:00 год. Приєднуйтесь, щоб провести весело та активно час.