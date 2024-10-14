Смертельна аварія у селі Лозова Тернопільського р-ну

У неділю, 13 жовтня, поблизу Тернополя, трапилася смертельна аварія.
Вчора о 18:13 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Лозова Тернопільського району.
Бійці ДСНС оперативно прибули на місце події.
Як зʼясувалося, водій не впорався з керуванням та допустив зʼїзд транспортного засобу в огорожу.
Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували потерпілого та передали медикам.
Внаслідок ДТП одна людина загинула та двоє травмовано, інформують у Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.