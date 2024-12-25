Жінка з Кременецького району погрожувала вибухом та зберігала боєприпаси: розпочато слідство

46-річна жінка погрожувала сусідам підірвати гранату, через що на місце події прибули правоохоронці Лановецького відділення поліції.

Жительці Кременецького району оголошено підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Їй загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Як повідомили працівники карного розшуку, підозрювана зловживає алкоголем і вже неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців. Раніше вона відбувала покарання за вбивство, а після звільнення систематично конфліктувала з сусідами та погрожувала їм.

Під час останнього інциденту жінка погрожувала підірвати гранату, однак, як з’ясували поліцейські, боєприпас виявився піротехнічним. Під час санкціонованого обшуку у її будинку правоохоронці знайшли 60 набоїв до вогнепальної зброї.

Жінка зізналася у скоєному, а слідчі встановлюють джерело походження небезпечних предметів. Слідчі дії тривають, а процесуальне керівництво здійснює Лановецька прокуратура.