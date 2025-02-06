У Чортківському районі горів екскаватор

У Чортківському районі рятувальники оперативно ліквідували пожежу будівельної техніки.

5 лютого о 17:14 до Служби порятунку надійшла інформація про пожежу в екскаваторі, що сталася у селі Бурдяківці Скала-Подільської громади.

На місці події було з'ясовано, що вогонь спалахнув у акумуляторному відсіку техніки. Завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося оперативно загасити. Вогонь знищив електричне обладнання в акумуляторному відсіку на площі 1 м², але сам екскаватор вдалося врятувати від повного знищення.

На місці працювали рятувальники з Борщева та добровольці з пожежної команди Скали-Подільської.

Причину займання з'ясовують експерти.

Головне управління ДСНС Тернопільської області закликає громадян бути обачними та дотримуватися правил пожежної безпеки! У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101.