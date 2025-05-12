Нічна пожежа на Тернопільщині забрала життя чоловіка

У ніч на 12 травня в селі Шутроминці Товстенської територіальної громади Чортківського району сталася пожежа у приватному житловому будинку, внаслідок якої загинув чоловік 1972 року народження.

Повідомлення про загоряння надійшло до Служби порятунку о 03:57. До місця події оперативно прибули рятувальники. Пожежу вдалося локалізувати о 05:03, повна ліквідація — о 06:13.

Вогонь знищив перекриття будинку, меблі та речі домашнього вжитку на площі 35 м², а також пошкодив покрівлю. Будівля зазнала значних руйнувань.

Під час гасіння пожежі в будинку було виявлено тіло власника без ознак життя. Обставини трагедії з’ясовують фахівці та правоохоронні органи.