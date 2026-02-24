Тернопіль приєднався до європейської мережі «Міське озеро»

Тернопіль офіційно став учасником міжнародної Трансфер-мережі CityLake («Міське озеро») у рамках програми URBACT IV - однієї з провідних ініціатив Європейського Союзу у сфері сталого міського розвитку. Відповідне рішення ухвалено на засіданні 55-ї сесії Тернопільської міської ради.

Що таке мережа CityLake?

CityLake - це Трансфер-мережа обміну досвідом між вісьмома європейськими громадами, кожна з яких має на своїй території озеро або водойму. Мета мереж - покращення якості води, зменшення забруднення та охорона природного середовища міських водойм.

Головним партнером проєкту виступає громада Борґоманеро (Італія). Поряд із Тернополем до мережі також увійшли: Агеда (Águeda, Португалія), Яніна (Ioannina, Греція), Колашин (Kolašin, Чорногорія), Сілья (Silla, Іспанія), Тарту (Tartumaa Arendusselts, Естонія) та Єдинець (Edineț, Молдова).

Що це означає для Тернополя?

Участь у мережі - це насамперед конкретні кроки для порятунку та збереження Тернопільського ставу. Представники міста відвідають міста-партнери, щоб на власні очі побачити найкращі європейські моделі управління озерами, а також вивчать практики моніторингу якості води та стану навколишнього середовища. Паралельно заплановано дві локальні зустрічі з громадськістю - для популяризації відповідального ставлення до водних ресурсів міста.

«Участь у мережі CityLake - це важливий крок у збереженні одного з головних скарбів нашого міста - Тернопільського ставу. Ми матимемо можливість напряму навчатися від європейських міст, які вже накопичили значний досвід у захисті міських водойм. Головне для нас отримати досвід та втілити конкретні рішення тут, у Тернополі, щоб наш став залишався чистим», - зазначив міський голова.

За підсумками роботи мережі буде розроблено «Озерний контракт» - стратегічний план дій щодо захисту та відновлення Тернопільського ставу на основі перевіреного досвіду європейських партнерів.

Фінансування

Проєкт реалізовуватиметься впродовж 2026–2028 років. Загальний бюджет для Тернопільської громади становить 55 000 євро, більшу частину з яких - 52 250 євро - покривають фонди NDICI (Євросоюз), а 2 750 євро складає співфінансування з місцевого бюджету.

Це особливо символічно: у 2025 році Україна вперше приєдналася до програми URBACT IV, і Тернопіль опинився серед 14 громад, відібраних для участі.