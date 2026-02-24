У Тернополі мопед збив пішохода поза переходом

У Тернополі 23 лютого близько 14:30 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мопеда та пішохода. Про інцидент на спецлінію поліції повідомив лікар екстреної медичної допомоги.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що 21-річний місцевий житель, керуючи мопедом Fada Flid, наїхав на пішохода 2002 року народження. Потерпілий переходив дорогу поза межами пішохідного переходу.

Постраждалого госпіталізували, але після надання медичної допомоги відпустили додому. У водія мопеда відібрали кров для перевірки на алкоголь.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 291 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Триває слідство.