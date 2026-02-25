На Кременеччині під час пожежі загинув чоловік

Трагедія сталася у приватному будинку одного з сіл Лановецької громади. Повідомлення про загибель чоловіка під час пожежі надійшло на спецлінію поліції 24 лютого близько 9:00 від місцевого жителя.

На місце події виїхали рятувальники та слідчо-оперативна група Лановецького відділення поліції.

Попередньо встановлено, що 61-річний чоловік жив сам і зловживав алкоголем. Родичі регулярно навідували його. Того ранку, коли один із них прийшов провідати чоловіка, він помітив дим і, зайшовши до будинку, виявив тіло без ознак життя. Експерт підтвердив смерть пенсіонера.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 КК України з позначкою «нещасний випадок». Триває встановлення всіх обставин події.