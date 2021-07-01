На Тернопільщині судитимуть «смотрящого» Чортківського СІЗО

29-річний уродженець Криму, який сидить у Чортківському СІЗО за вчинене на замовлення умисне вбивство, поширював в установі відбування покарань "злодійські традиції", закликав інших увязнених покарань порушувати встановлені правила поведінки та позиціонував себе одним із так званих «смотрящих».

За словами начальника управління стратегічних розслідувань Василя Джиджори, підозрюваний, використовуючи свої можливості, шляхом контролю над засудженими, налагодив в місцях позбавлення волі надходження наркотичних засобів та інших заборонених речей й предметів. Дана особа відповідала і за азартні ігри, які проводилися на території колонії між ув'язненими.

«Одним із ключових «напрямків», за які відповідав «авторитет», був збір коштів з так званої «гри», де призовим фондом ставали заборонені в установі предмети та наркотики. Контролював він і "чорну бухгалтерію". Маючи всю інформацію про боржників із числа засуджених, він вибивав гроші і з них, і з їхніх родичів на волі», - розповів Василь Джиджора.

У ході слідства поліцейські встановили, що для легалізації отриманих від злочинної діяльності коштів «авторитет» використовував банківську картку раніше судимої мешканки Тернопільщини. Серед його спільників був і засуджений за умисні тяжкі тілесні ушкодження 27-річний так званий «смотрящий» за виправною установою.

З метою недопущення продовження поширення злочинного впливу підозрюваного перевели у слідчий ізолятор іншої області. Обвинувальний акт скерували до суду, повідомляють у відділ комунікації поліції Тернопільської області.