У Тернополі відновлюють «дорогу єдності»

Триває капітальний ремонт об’їзної Тернополя

Важливо. У Тернополі реалізовується один з наймасштабніших за останні 20-ть років інфраструктурних проєктів з капітального ремонту об’їзної. Навесні цього року, під час засідання Ради розвитку громад та територій, міський голова Сергій Надал домовився про фінансування будівництва об’їзної дороги. Тернопіль отримав перший транш у розмірі 350 млн грн. Загалом у рамках проєкту мають виділити 760 млн грн.

Міський голова Тернополя Сергій Надал пояснив важливість пришвидшення закінчення робіт з ремонту об’їзної для комфорту мешканців міста і з точки зору економічних перспектив.

Цитата. “Дорогу М-30 Стрий - Ізварине називають Дорогою єдності. Дійсно вона має стратегічне, як політичне, так і економічне значення для всієї України. Нова об’їзна Тернополя це частина траси, що фактично з’єднує Україну. Вона має величезне значення для міста. По-перше, зменшить навантаження великогабаритного транзитного транспорту на тернопільські дороги. По-друге, Тернопіль має всі шанси стати транспортним хабом та логістичним центром. Це позитивно вплине на розвиток міста. Створить нові робочі місця з достойною зарплатою”, - зазначив мер Тернополя.

Тернопільська об’їзна є частиною найдовшої в Україні міжнародної траси (М30), яку в народі вже встигли прозвати “дорогою єдності”. Траса сполучає Львівську і Луганську області і має загальну протяжність близько 1400 км.

Об’їзна: що зроблено

Працівники підрядної організації провели фрезерування верхнього шару дорожнього одягу від Гаївського мосту і до розв’язки на вул. Бережанській. Це ділянка – протяжністю майже 8 км.

Незабаром облаштують полоси розгону в місцях автогазозаправних пунктів та водопропускні колектори у визначених проєктом місцях.

Наразі встановлюють бордюрний камінь на вул. Протасевича, розширюють проїжджу частину вул. Обїзної та ремонт асфальтобетонного покриття на вул. С. Будного.

Нагадаємо. Протягом попередньої каденції Сергія Надала, у Тернополі провели глибоку реконструкцію з відновлення Гаївського шляхопроводу, фактично збудувавши міст наново. Цього року тривають роботи з побудови нової транспортної розв’язки поблизу Гаївського шляхопроводу. В рамках глибокої реконструкції об’їзної дороги вперше за багато років проводиться робота із створення та відновлення іншої дорожньої інфраструктури: тротуарів, вуличного освітлення та комунікацій.