Депутат Турський і компанія не полишає спроб забрати землі у жителів Мшанця?

В серпні минулого року широкого розголосу набула історія про те, як чотирнадцять мешканців Тернополя, серед яких і депутат Тернопільської міської ради Ігор Турський з багаточисельною родиною намагалися отримати у власність 28 га людських пасовищ на території Мшанецької сільської ради Зборівського району.

Про це чимало повідомляли у ЗМІ. Місцеві жителі оббивали пороги чиновницьких кабінетів, писали різного роду звернення куди тільки можна, тільки б не чіпали їх землі. Щоб домогтися свого, 19 серпня делегація представників від Мшанецької громади приїжджала навіть на сесію Тернопільської міської ради. Проте тернопільські депутати, м’яко кажучи, не сприйняли цього візиту, горою стали на захист свого побратима Турського і його родини та виперли «непроханих гостей», дорікнувши ще й замовністю їх акції. На завершення ж депутатсько-селянської «дискусії» секретар міської ради Віктор Шумада «авторитетно» заявив, що ніхто землю в людей не забере і він тільки що це питання владнав з керівником обласного Держгеокадастру. Проте, як виявилось згодом, секретар скоріше хотів розрядити обстановку в сесійній залі та спровадити людей, ніж справді вирішити проблему, бо історія з землею мала продовження вже наприкінці року. Так, на початку грудня документи на виготовлення проектів землеустрою цим самим особам і на ці ж самі ділянки «виплили» …в Зборівському районному відділі Держгеокадастру, де їх мали погодити. Тоді виявляється, після вищезгаданої сесії міської ради, зацікавлені чиновники та майбутні землевласники «взяли паузу», щоб народ не буянив, а під кінець року вирішили «справу» довести до логічного завершення. Проте випадок та рішучі дії жителів села знову внесли корективи у плани змовників. У розпорядженні «Часопису» є відповідь обласного Держгеокадастру від 15.12.2016 року на інформаційний запит представника Мшанецької громади, з якої стає зрозуміло, що накази про надання дозволів на складання проектів землеустрою щодо відведення цих земельних ділянок дотепер не скасовані. І взагалі, оскільки від окремих громадян надійшло декілька заяв про відмову у подальшому оформленні прав на землю, Держгеокадастр розглядає можливість надання цих земельних площ в оренду шляхом проведення аукціону. Тобто в любому випадку землю в людей заберуть! Крім того така процедура не забороняє цим же громадянам взяти участь в аукціоні, спокійно отримати земельну ділянку в оренду, а потім її приватизувати . Все законно, а головне без народного обурення. А ошукані люди знову мусять шукати правду та «воювати» за своє. Наразі ж селяни знову пишуть листи та скарги, тепер до столичних урядовців, бо місцевим довіри уже немає.

Іван Чорний