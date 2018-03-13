Народний депутат України Михайло Головко вислухав проблеми людей в районах

Народний депутат України Михайло Головко провів особистий прийом громадян у Ланівцях, а також зустрівся з мешканцями Скалатської громади.

«У Ланівцях надійшло декілька колективних заяв та безліч особистих, - каже Михайло Головко. - Найбільше скарг на несправедливу пенсійну реформу та прохань фінансової допомоги на лікування. Також поступили пропозиції щодо внесення змін в чинне законодавство. По всіх заяв направлю депутатські звернення та запити у відповідні інстанції».

У Скалатській громаді більшість скарг надійшли від педагогів музшколи, спортшколи та педагогів загольносвітніх шкіл на те, що зняли надбавки. Як виявилося вся причина в тому, що орендну плату з місцевих кар’єрів забрали у громади в держбюджет - 75%, а ще 25% в обласний бюджет. В результаті громада втратила понад 8 млн. грн.

«По цих проблемах направлю депутатські звернення у відповідні інстанції. Якщо це дійсно децентралізація, то потрібно податки залишати на місцях, а не лише видатки вішати на громади без фінансового забезпечення», – наголосив народний обранець Михайло.