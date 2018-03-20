Чи контролює роботу комунальних служб мер Чорткова?

На власній сторінці у соціальній мережі Фейсбук дописувач Valera Mospan поширив відео про «роботу» комунальних служб Чорткова по очищенню доріг та пішохідних доріжок міста від снігу.

Вочевидь, після побаченого напрошується висновок, що міський голова пан Шматько більше «по вухах їздить» городянам, чим займається реальними справами.