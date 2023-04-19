Малолітній тернополянин травмував бабусю (відео)

Яка інформація вноситься до Облікової картки фізичної особи – платника податків за формою № 1ДР та на підставі яких документів? Відповідно до п. 70.5 ст. 70 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – Кодекс) та п. 1 розд. VIІ Положення про реєстрацію фізичних осіб у...

За якою формою та до якого контролюючого органу подаються Заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними Відповідно до п. п. 230.1.5 п. 230.1 ст. 230 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), транспортні засоби, що набули статусу акцизних складів пересувних, а також транспортні засоби, що...

Довідка про відсутність заборгованості: нюанси її отримання ГУ ДПС у Тернопільській області нагадує, що порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, затверджений наказом...

На Тернопільщині реалізується 170 успішних проєктів учасників програми єРобота, З моменту старту програми у липні 2022 року відкрили власну справу 32 фізичні особи; розширюють свій бізнес 115 діючих підприємців та 20 юридичних осіб. До слова, серед переможців грантової програми...