У дитячих садочках і лікарнях Тернополя буде тепло попри газовий шантаж

Вже цього тижня у дитячі садочки і лікарні почали подавати тепло. Міський голова Тернополя Сергій Надал закликав Європу без зайвої дипломатії об’єднатися проти російського газового шантажу

Що відбулося

Головне. Російський “Газпром” спровокував різке подорожчання газу у Європі. Минулого тижня ціна газу на європейських ринках перетинала позначку у 1900 $ за тисячу куб метрів. Зростання цін у Європі провокує підвищення ціни газу для промислових споживачів в Україні. Віце-прем’єр з євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила про початок великої континентальної “газової війни”, коли Росія через шантаж вимагатиме запуску Північного потоку-2.Востаннє подібні ціни на газ були у 2009 році, коли Росія шантажувала ЄС та вимагала передати їй українську ГТС.

Російський “Газпром” спровокував різке подорожчання газу у Європі. Минулого тижня ціна газу на європейських ринках перетинала позначку у 1900 $ за тисячу куб метрів. Зростання цін у Європі провокує підвищення ціни газу для промислових споживачів в Україні. Віце-прем’єр з євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила про початок великої континентальної “газової війни”, коли Росія через шантаж вимагатиме запуску Північного потоку-2.Востаннє подібні ціни на газ були у 2009 році, коли Росія шантажувала ЄС та вимагала передати їй українську ГТС. Попри труднощі на світових ринках, вже цього тижня у дитячі садочки та лікарні подадуть тепло, а після зниження середньодобової температури до +8ºС або нижче протягом трьох діб, тепло планово надійде у домівки тернополян. Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що місто повністю готове до опалювального сезону.

Дослівно. “Найближчими днями очікуємо зниження середньодобової температури повітря.

Тому з 10 жовтня розпочинаємо опалювальний сезон для садочків, шкіл та лікувальних закладів Тернополя. У помешкання тернополян тепло розпочне надходити тоді, коли впродовж трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становитиме +8ºС або нижче. Хочу повідомити, що усі тернопільські котельні готові до роботи в новому опалювальному сезоні. Перед початком опалювального періоду в котельнях міста було проведено щорічну технічну діагностику, ремонт та налаштування”, - зазначив Сергій Надал у своєму дописі у мережі Facebook.

Деталі. Також Сергій Надал закликав європейських політиків відмовитися від зайвої дипломатії, оскільки головний розпалювач енергетичних воєн відомий — це Росія, котра прагне знищити енергетичну незалежність усієї Європи.

“Міністри фінансів Франції, Іспанії, Греції, Чехії, Румунії звернулись до органів ЄС з вимогою провести ретельне розслідування причин стрімкого зростання цін. Це і не дивно, Європа ще не почала виходити з економічної кризи після пандемії, а тут нові непередбачені витрати. Новий опалювальний сезон в ЄС буде складним. Європа обережно збирає коаліцію проти високих цін на газ і можливого холоду в домівках. Проти гіпотетичного ворога, для пошуку якого треба проводити довге розслідування. Було би смішно, якби не було так сумно. Справжню коаліцію треба збирати проти Кремля і його політики газового зашморгу”, - зауважив Сергій Надал.

Варто зауважити, що про загрозу “газових воєн” з боку Росії Сергій Надал регулярно попереджає з часу приходу на посаду міського голови. Більше того, місто протягом останніх десяти років активно впроваджувало енергоефективні технології. Як наслідок комунальні підприємства, виробники тепла, скоротили споживання газу більше ніж на 20 %, а електроенергії — на 40 %. Подібним досвідом Тернопіль ділиться з іншими містами України.

Що було раніше

Вчасний початок опалювального сезону став можливим завдяки досягнутим минулого тижня домовленостям між урядом та громадами. Минулого тижняна Конгресі місцевих та регіональних влад уряд в особі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля зобов’язався зафіксувати ціну газу задля уникнення зростання тарифів на тепло, а також в черговий раз зобов’язався виплатити компенсації місцевим бюджетам. Міський голова Тернополя назвав таке рішення розумним на фоні початку “газової війни” Росії проти Європи, і висловив сподівання, що уряд дотримається обіцянок.

“Штучно створені завищені ціни на газ на світових ринках не дають нам самостійно справитися з ситуацією, яка склалася. Ця проблема є загальнодержавна. Я дякую за те, що в уряді є розуміння, щоб спільно вирішити тарифну проблему. Щиро сподіваюся, що підписаний «тарифний» меморандум буде виконаний і ми успішно пройдемо опалювальний сезон”, - зазначив Сергій Надал у своєму коментарі у мережі Facebook.

Також міський голова Тернополя попередив про свідому тарифну війну Росії проти України і наголосив на потребі об'єднання зусиль місцевої і центральної влади проти цієї війни.

“Ми заходимо в опалювальний сезон на фоні тарифної війни з боку Росії проти України, яка прагне енергетичної незалежності. Наше завдання — проведення на найвищому рівні опалювального сезону для забезпечення населення теплом. Маємо стримати тарифи, щоб вони не піднімалися у першу чергу для населення”, - зазначив Сергій Надал.

Раніше Сергій Надал для стримування цін на тепло і гарячу воду пропонував спрямувати на потреби населення та теплокомуненерго газ українського видобутку, який є значно дешевшим. Нещодавно міністр економіки Олексій Любченко визнав, що український газ коштує не більше 3000 грн за тисячу кубометрів, що приблизно у 7-10 разів менше ніж ціна на європейських біржах.

Спрямування цього газу на потреби населення та комунальників дозволило б вирішити проблему високих тарифів на тепло і гарячу воду, та пережити “газову війну”.

Крім того, мер Тернополя був ініціатором передачі до місцевих бюджетів додаткових надходжень для покриття зростання тарифів. Йшлося зокрема про передачу частини Податку на доходи фізичних осіб.

Минулого тижня між урядом і громадами досягнуто домовленостей згідно яких:

НАК “Нафтогаз” зобов’язується утриматися від підвищення ціни газу для населення і комунальників. Як відомо, вартість тепла і гарячої води на 80 % формує ціна газу.

Уряд має попередні борги у розмірі 30 млрд грн та спрямувати додатково до місцевих бюджетів 11 млрд грн на компенсації зростання ціни газу. Заборонено застосовувати штрафні санкції та безспірні списання боргів за газ з комунальних підприємств.

У місцеві бюджети передають додатково 4 % від Податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що збільшує фінансову стабільність громад.

На місцях, як зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал, будуть продовжувати роботу з покращення енергоефективності комунального господарства. Зокрема йдеться про модернізацію котелень, мереж, зменшення споживання електрики і газу задля зменшення залежності міста від тарифного тиску.

Якщо уряд виконає меморандум, передбачені заходи збережуть доступними для населення тарифи на тепло і гарячу воду, а Україна вистоїть проти газового шантажу Росії.