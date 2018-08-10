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Вже скоро на Тернопільському ставі пройде Чемпіонат Світу з водно-моторного спорту
На Тернопільському ставі з 24 по 26 серпня 2018 року відбудеться Чемпіонат Світу з водно-моторного спорту.
Окрім українських учасників у швидкісних змаганнях за першість боротимуться представники Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, Австрії, Німеччини, Італії, Швеції, Болгарії, Естонії, Великобританії, Фінляндії та США.
Зареєструвався на участь у перегонах і діючий чемпіон світу в класі F125.
Нагадаємо, це уже 4-ий Чемпіонат Світу з водно-моторного спорту, який проходить у Тернополі, проте вперше в історії Національної Федерації з водно-моторного спорту саме у нашому місті змагання пройдуть одразу в трьох етапах у класах F125, F250 та F500.
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