Вже скоро на Тернопільському ставі пройде Чемпіонат Світу з водно-моторного спорту

На Тернопільському ставі з 24 по 26 серпня 2018 року відбудеться Чемпіонат Світу з водно-моторного спорту.

Окрім українських учасників у швидкісних змаганнях за першість боротимуться представники Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, Австрії, Німеччини, Італії, Швеції, Болгарії, Естонії, Великобританії, Фінляндії та США.

Зареєструвався на участь у перегонах і діючий чемпіон світу в класі F125.

Нагадаємо, це уже 4-ий Чемпіонат Світу з водно-моторного спорту, який проходить у Тернополі, проте вперше в історії Національної Федерації з водно-моторного спорту саме у нашому місті змагання пройдуть одразу в трьох етапах у класах F125, F250 та F500.