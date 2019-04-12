Останні новини

За падіння студентки з руїн Кременецького замку відповідатиме вчитель

kremeneckyi zamokЗа фактом падіння студентки зі стіни Кременецького замку правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Одинадцятого квітня близько 14 години бригада екстреної медичної допомоги виїжджала за викликом на гору Бона.

Як повідомляє слідчо-оперативна група, того дня викладач разом з чотирма першокурсницями в селі В.Бережці прибирали територію сміттєзвалища. Біля 13:00 години підлітки попросили вчителя, щоб він завіз їх подивитися на руїни замку. Чоловік погодився.

Коли діти вийшли на гору, одна з дівчат вилізла на стіну, аби сфотографуватися. Проте не втримала рівновагу та впала з п'ятиметрової висоти, а після цього скотилася з пагорбу на тридцять метрів вниз.

В результаті нещасного випадку шістнадцятилітняю студентку медики доправили до реанімаційного відділення з закритою черепно-мозковою травмою, травмою шийного відділу хребта, рваною раною підщелепної ділянки.

Зі слів лікуючого лікаря, життю неповнолітньої нічого не загрожує. Проте майстру виробничого навчання Почаївського училища інкримінують статтю 137 частину 1 ККУ - Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.

Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Донецьку

Новини тернополян

Передвиборчі містифікації: як Порошенко прослизнув у другий тур
П'ятниця, 05 квітня 2019
Thumbnail Ще до закінчення підрахунку голосів ні для кого вже не було таємницею, хто з кандидатів пройшов у другий тур, а хто так і залишився сидіти на лаві запасних.
Юні тернополяни тепер знають як виготовляють вуличні світильники
Четвер, 04 квітня 2019
Thumbnail Дев’ятикласники Тернопільської ЗОШ №8 побували на екскурсії в ТОВ «ОСП Корпорація «Ватра», яку організували фахівці Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.
Робітничі професії – гарантія успішного працевлаштування
П'ятниця, 29 березня 2019
Thumbnail Фахівці Тернопільського міськрайонного центру зайнятості організували ярмарок вакансій ВП «Експлуатаційне вагонне депо Тернопіль» та ВП «Тернопільська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівської...
Школярі побували на тренінгу в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості
П'ятниця, 22 березня 2019
Thumbnail Як краще пізнати себе? Як зрозуміти ближніх? Який в мене настрій? Що саме мені потрібно робити для саморозвитку? На ці та інші питання на березневому засіданні клубу «Час Z», що діє при...
Засідання Тернопільського Клубу бізнес-подій
Вівторок, 19 березня 2019
Thumbnail 1000 і одна ідея для започаткування власної справи зацікавила безробітних тернополян, які відвідали клуб бізнес-подій, що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості.
5-річній дівчинці Ані терміново потрібна Ваша допомога
Вівторок, 19 березня 2019
Thumbnail Наша Анютка тільки почала своє життя в березні 2014 року, а вже у вересні змушена була змінити свою затишну домашню колиску на лікарняне ліжко.
На Тернопільщині відбувся обласний Чемпіонат з вільної боротьби
Субота, 16 березня 2019
Thumbnail Відбувся Чемпіонат Тернопільщини з вільної боротьби серед борців 18-20 років. За результатами визначились спортсмени, які у складі збірної 25-28 березня в Харкові представлятимуть Тернопільську область на Чемпіонаті...
Бджоляр, ландшафтний дизайнер та ветеринар розповіли чортківським школярам про свої професії
Четвер, 07 березня 2019
Thumbnail Цікавий світ професій манить старшокласників своєю «різнобарвністю». Молода людина, яка стоїть на порозі закінчення школи, прагне знайти собі фах  до душі. Але як не загубитися в цьому розмаїтті?...
Напиши статтю на тему «Кухні світу, кулінарія» та виграй оплату на рік навчання
Вівторок, 05 березня 2019
Thumbnail Абітурієнтів та студентів Тернополя запрошують взяти участь у соціальній програмі Scholarship.  Головний приз - грант у розмірі 15 000 гривень на сплату року навчання в українському ВНЗ. Ця сума...