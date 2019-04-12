За падіння студентки з руїн Кременецького замку відповідатиме вчитель

За фактом падіння студентки зі стіни Кременецького замку правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Одинадцятого квітня близько 14 години бригада екстреної медичної допомоги виїжджала за викликом на гору Бона.

Як повідомляє слідчо-оперативна група, того дня викладач разом з чотирма першокурсницями в селі В.Бережці прибирали територію сміттєзвалища. Біля 13:00 години підлітки попросили вчителя, щоб він завіз їх подивитися на руїни замку. Чоловік погодився.

Коли діти вийшли на гору, одна з дівчат вилізла на стіну, аби сфотографуватися. Проте не втримала рівновагу та впала з п'ятиметрової висоти, а після цього скотилася з пагорбу на тридцять метрів вниз.

В результаті нещасного випадку шістнадцятилітняю студентку медики доправили до реанімаційного відділення з закритою черепно-мозковою травмою, травмою шийного відділу хребта, рваною раною підщелепної ділянки.

Зі слів лікуючого лікаря, життю неповнолітньої нічого не загрожує. Проте майстру виробничого навчання Почаївського училища інкримінують статтю 137 частину 1 ККУ - Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.