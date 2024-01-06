У Тернополі освятили воду

06 січня християни східного обряду відзначають церковне свято – Хрещення Господнє або Богоявлення. Йордан – це третє найбільше і завершальне свято різдвяно-новорічного циклу.

Цього дня, уже традиційно, на водопровідних насосних станціях комунального підприємства «Тернопільводоканал» відбувся чин освячення води, який провели священнослужителі християнських церков. У місті такий обряд відбувається 13 років поспіль. «Уже впродовж багатьох років ми освячуємо воду на тернопільському водозаборі, щоб у кранах усіх жителів міста текла освячена вода на добро, благополуччя та Божу благодать, - відзначає Сергій Надал. - Нехай свята вода дарує міцне здоров’я та наснагу, буде оберегом від лиха у ваших оселях. Змиє усі негаразди та турботи, очистить душу від сумнівів та зневіри, а тілу дарує життєдайну енергію. Хай Всевишній дарує нам таку бажану Перемогу».