У Тернополі обікрали дідуся

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Суспільство Від завтра дорожчає вартість паркування На засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету від... Більше ...

Суспільство Керівник амбулаторії підробляв цікаві документи Керівник однієї із найбільших в місті амбулаторій загальної практики сімейної медицини підозрюється у... Більше ...

Суспільство Судитимуть жителя Тернопільщини, який мав переправляти ухилянта через Молдову Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя одного з... Більше ...