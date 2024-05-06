У Тернополі обікрали дідуся

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся 73-річний житель обласного центру. Він повідомив, що невідомі проникла в його житловий будинок та викрали 10 000 гривень, які лежали в шухляді столу.
У ході проведення слідчо-оперативних заходів працівники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 44-річний мешканець Тернопільського району. Чоловік переконував поліцейських, що крадіжку вчинив не він, але потім визнав свою провину. Зловмисник розповів, що до будинку зайшов через двері, які були відчинені. Викрадені гроші витратив на власні потреби, а 1 600 гривень залишку вирішив повернути потерпілому. Дану подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Тривають слідчі дії.