У Тернополі облаштовують Алею пам'яті

Цими днями у Тернополі тривають роботи з облаштування символічної Алеї пам’яті «ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ЗАБУДЕМО! НЕ ПРОБАЧИМО!» на знак шани мужнім українським Захисникам і Захисницям, які ціною власного життя захищали нашу незалежність та державність.

На Алеї будуть розміщені фото з інформацією про наших військових, які загинули у російсько-українській війні від 2014 року, Героїв Тернопільської громади. Роботи з влаштування Алеї пам’яті заплановано завершити наступного тижня та відкрити 23 травня, у День Героїв.