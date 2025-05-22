Наукові пікніки 2025 у Тернополі: «У пошуках натхнення»

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31 травня на Театральному майдані Тернополя відбудуться традиційні Наукові пікніки. Цьогорічна тема – «У пошуках натхнення».

Колективи навчальних закладів та установ запрошують стати частиною цієї яскравої наукової події. Це чудова можливість поділитися досвідом, отримати заряд позитиву та долучитися до популяризації науки.

Щоб взяти участь, необхідно заповнити заявку за посиланням: https://forms.gle/cBtaJ7j4CFzBs9xXA

Реєстрація триватиме до 20:00 23 травня 2025 року. Усі учасники, які подадуть заявку вчасно, отримають сертифікати.

У програмі – 50 відкритих міні-лабораторій, просто неба демонструватимуться численні досліди та експерименти з хімії, фізики, біології. Також діятимуть виставки з науково-технічними розробками.

Захід організовується Тернопільською міською радою за ініціативи управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей ТМР спільно з ГО «Центр Науки Тернополя» та БФ «МХП Громаді».

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