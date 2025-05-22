У ДТП на Тернопільщині постраждали троє дітей

21 травня близько 18:20 на автодорозі Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине, в межах села Смиківці, трапилася дорожньо-транспортна пригода, яку задокументували слідчі Збаразького відділення поліції. Зіткнулися автомобілі MERCEDES BENZ VIANO та INFINITI G25.

У момент зіткнення в салоні мікроавтобуса перебували троє малолітніх дітей. Їх доставили до медичного закладу для огляду, проте госпіталізація не знадобилася.

Обох водіїв перевірили на можливу наявність алкоголю в крові – відповідні зразки вже відібрано. Правоохоронці продовжують з’ясовувати обставини аварії.