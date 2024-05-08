Прокуратура через суд вимагає стягнути понад 200 тис грн шкоди

Керівник Бучацької окружної прокуратури звернувся з позовом до суду в інтересах держави до органу місцевого самоврядування про стягнення понад 200 тис грн шкоди, заподіяної порушенням вимог природоохоронного законодавства.
Встановлено, що всупереч вимогам чинного законодавства й контролюючої структури, органом місцевого самоврядування не ліквідовано несанкціоновані звалища твердих побутових відходів на 8 земельних ділянках Чортківського району. Прокуратура вимагає у судовому порядку сплатити збитки, завдані забрудненням земель. Господарський суд Тернопільської області відкрив провадження у справі.