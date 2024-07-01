До дванадцяти років загрожує горе-підприємцю

До 12 років позбавлення волі загрожує жителю Тернополя. Чоловік впродовж тривалого часу, зловживаючи довірою, заробив на жителях краю понад 8 мільйонів гривень. Слідчі Тернопільського районного управління поліції скерували до суду обвинувальний акт щодо 42-річного місцевого жителя .

Зловмиснику оголосили підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 185 (крадіжка) та ч. ч. 2, 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що зловмисник - приватний підприємець. Він займався вирощуванням сільськогосподарських культур. Проте власної техніки йому не вистачало і "бізнесмен", зловживаючи довірою знайомих підприємців, домовлявся з ними про довготривалу оренду транспорту з подальшим викупом. Гарантією домовленостей було його слово та розписка. Упродовж 2021-2023 років він "орендував" трактори, комбайни, автомобіль марки Volkswagen LT 28, самоскид, сідловий тягач, телескопічний навантажувач та жатки, але грошей за техніку її власникам не віддав. У ході досудового розслідування поліцейські з'ясували, що деяке обладнання підозрюваний перездавав в оренду стороннім людям, а дещо з техніки навіть продав. Причетний фігурант і до крадіжки сільгосптехніки. Він без дозволу господаря вивіз з території чужого приватного товариства дві жатки. Наразі слідчі встановили, що у пастку підозрюваного потрапило п'ятеро підприємців, а сума збитків, завдана людям, становить понад 8 мільйонів гривень. Правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальних провадженнях та скерували їх до суду. Процесуальне керівництво здійснювала Тернопільська окружна прокуратура.