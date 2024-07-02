Буде 25 гривень: Оплата за проїзд у громадському транспорті Львова – найвища в Україні

У містах західної України за останні місяці рекордно зростає вартість проїзду у громадському транспорті. Всі рекорди побив Львів. Ще у кінці 2023 року готівковий тариф збільшився вдвічі - з 10 до 20 гривень. Суттєво подорожчала і ціна оплати за QR-кодом з телефону: з 8,5 гривень до 15.

З червня 2024 року проїзд буде коштувати 25 гривень

Наразі вартість однієї поїздки в усіх видах транспорту залежатиме від способу оплати: 13 гривень — при оплаті транспортною карткою Леокарт, 15 грн — при оплаті банківською картою чи пристроєм з NFC, 20 грн — при оплаті готівкою у водія, а з червня 2024 року — 25 грн. 6,5 грн — це тариф для студентів при оплаті студентською транспортною карткою Леокарт. Найбільше новація електронної оплати в транспорті вдарить по тих пасажирах, які їздять елетротраспортом — трамваями та тролейбусами. Зараз разовий квиток, придбаний у водія трамваю, коштує 20 грн (було 10). Якщо оплачувати за QR-кодом з телефону — 15 гривень (було 8,5 гривень). Відтак у Львові - найдорожчий проїзд в електротранспорті серед усіх міст України. Для порівняння, у Києві проїзд в електротранспорті коштує 8 гривень.

Чим пояснюють такі тарифи

Як розповів експерт з впровадження е-квитка Андрій Білий, одна з причин подорожчання електротранспорту Львова у два рази – збільшення вартості електроенергії. «Підвищення тарифів негативно сприймають ті, хто часто їздить електротранспортом, бо подорожчання суттєве. Прикро, що після здороження, якість перевезень не стала кращою», — наголошує Андрій Білий.

Нагадаємо

У Тернополі при оплаті неперсоніфікованим проїзним квитком тривалого користування вартість проїзду у громадському транспорті становить 9 гривень. При оплаті банківською карточкою – 10 гривень, а при розрахунку «Соціальною карткою тернополянина» – 8 гривень.