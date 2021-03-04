На Тернопільщині судитимуть трьох членів банди, які нападали та грабували «валютчиків»

Майже рік на території Тернополя орудувала група осіб, яка нападала та грабувала людей. Усі жертви займалися веденням валютних операцій.

Організатором злочинної групи став житель однієї з кавказьких Республік. У спільники взяв собі брата та ще одного співвітчизника.

- Організатор планував майбутні незаконні заробітки, шукав жертв, координував усі дії та вивчав маршрути потерпілих й місця концентрації камер відеоспостереження. Окрім цього він займався і фінансовими питаннями та транспортом. По телефонах між собою тріо спілкувалося лише на іноземній мові, - розповідає начальник відділу слідчого управління Рустам Гикавчук.

Спільники "йшли на справу" за чітко спланованим планом, який готувався не один день. Злочинне угруповання встигло обікрасти та пограбувати трьох жителів Тернополя. Усі потерпілі мали відношення до проведення валютних операцій.

Перед грабежами підозрювані дізнавалися, де мешкає жертва, її щоденний графік, а також якими дорогами ходить та на яких транспортних засобах їздить.

Як повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області, про напад і грабіж одна із жертв повідомила у серпні 2020 року. Жінка помітила у під'їзді незнайомців та спробувала втекти. Проте зловмисники її наздогнали, вдарили та відібрали сумку в якій було майже 400 тисяч гривень. Гроші витратили на власні потреби.

Вісім місяців спостерігали зловмисники і ще за однією жертвою. Жінку чекали неподалік будинку. І коли вона підійшла, вирвали з рук сумку та втекли. Тоді тріо збагатилося майже на 75 тисяч гривень.

Третьою жертвою був чоловік. Його підозрювані вдарили в голову, а коли потерпілий впав, почав наносити тілесні ушкодження поки він не втратив свідомість. Після цього зловмисники перерізали ремінь сумки та втекли, прихопивши 80 тисяч гривень.

Після останнього нападу зловмисники планували залишити Україну – вони придбали квитки на літак Львів-Баку.

Співробітники управління стратегічних розслідувань спільно з слідчими ГУНП в Тернопільській області та патрульною поліцією під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, а також за силової підтримки бійців КОРД провели масштабну спецоперацію з ліквідації даної групи. У ході обшуків правоохоронці вилучили речові докази з останнього злочину.

Усі фігуранти справи тепер постануть перед судом.