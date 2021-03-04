На Тернопільщині безжально побита жінка померла у лікарні

Два дні медики боролися за життя жінки, яка потрапила до них у важкому стані 28 лютого. На Тернопільщині жінку через ревнощі побив співмешканець, а коли вона зомліла, то викликав швидку.

Її в комі та з церебральною гематомою голови бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні.

Дебошира затримали поліцейські. Другого березня сорокаоднорічна жінка померла, тепер затриманому доведеться відповідати перед законом за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Санкція статті карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.