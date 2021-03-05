У Тернополі на пішохідному переході поліцейський збив жінку

На пішохідному переході водій автомобіля Audi збив 35-річну жінку. Потерпілу доправили до лікарні.

За попередньою інформацією, за кермом власного авто перебував працівник патрульної поліції. За його словами, пішохід раптово вийшла на проїжджу частину дороги в межах нерегульованого переходу. Водій не встиг вчасно загальмувати і зачепив потерпілу правою стороною авто.

Жінка від удару впала та вдарилася головою об асфальт. Патрульний надав потерпілій допомогу, викликав швидку та доповів про випадок керівництву.

Триває слідство, повідомляють у поліції.