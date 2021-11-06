На Тернопільщині судитимуть злочинців, які викрали сімейну пару й вимагали 800 тисяч доларів США

Тернопільською окружною прокуратурою скеровано до суду справу стосовно групи осіб, обвинувачених у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та з погрозою вбивства й незаконному заволодінні транспортним засобом.

Розслідуванням встановлено, що в середині грудня 2020 року 6 осіб, попередньо обумовивши спільні протиправні дії з метою вимагання 800 тисяч доларів США, за допомогою 4 транспортних засобів заблокувала на дорозі в Тернопільському районі автомобіль чоловіка та його цивільної дружини, що прямували до Києва. Після цього вони затягли потерпілого у свій транспорт, одягли наручники й захопили автомобіль з потерпілою.

Погрожуючи вбивством і побоями, фігуранти вимагали у потерпілого 800 тисяч доларів США. Спочатку вони утримували жінку в автомобілі, надалі - в готелі, знімаючи її на відео, яким потім шантажували чоловіка. Потерпілого перевозили у багажнику авто, систематично наносили тілесні ушкодження і залякували фізичною розправою.

Позбавлений волі чоловік зміг зателефонувати в поліцію. Правоохоронці таки встановили місцеперебування пари й звільнили її, вимагачів затримали.

Розслідування, що здійснювали слідчі поліції, завершено, повідомляють у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.