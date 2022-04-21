У мешканця Тернопільщини поліцейські вилучили наркотиків на понад мільйон гривень

Слідчі Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розпочатому щодо 52-річного жителя Тернопільського району.

У ході досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний за місцем проживання зберігав з метою збуту канабіс в особливо великих розмірах. Під час обшуку у нього було вилучено понад сім кілограмів особливо небезпечного наркотичного засобу вартістю понад мільйон гривень.

Окрім цього встановлено, що підозрюваний без відповідного на те дозволу незаконно вирощував на присадибній ділянці рослини коноплі.

Згідно санкцій інкримінованих зловмисникові статей йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.