На фронті загинув 34-річний доброволець з Чортківщини

На фронті загинув житель Скала-Подільської ОТГ (с.Вербівка), доброволець Вадим Січкар.

Про це пише сайт 0352.ua.

34-річний військовий з першого дня російського нападу став на захист рідної землі. У 2015-2016 роках захищав Україну на сході.

"Вадим в складі однієї із бойових бригад виконував завдання за призначенням та давав гідну відсіч ворогу в зоні бойових дій. Другий відділ Чортківського РТЦК та СП висловлює слова щирого співчуття рідним та близьким Вадима, розділяємо біль їх непоправно

ї втрат та схиляємо голови у глибокій скорботі. Нехай Господь прийме його світлу душу.

Вічна пам'ять Герою! Слава Україні!", – повідомляє начальник другого відділу Чортківського РТЦК та СП підполковник Богдан Вербіцький.