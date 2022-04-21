На фронті загинув 34-річний доброволець з Чортківщини

На фронті загинув житель Скала-Подільської ОТГ (с.Вербівка), доброволець Вадим Січкар.
Про це пише сайт 0352.ua.
34-річний військовий з першого дня російського нападу став на захист рідної землі. У 2015-2016 роках захищав Україну на сході.
"Вадим в складі однієї із бойових бригад виконував завдання за призначенням та давав гідну відсіч ворогу в зоні бойових дій. Другий відділ Чортківського РТЦК та СП висловлює слова щирого співчуття рідним та близьким Вадима, розділяємо біль їх непоправно
ї втрат та схиляємо голови у глибокій скорботі. Нехай Господь прийме його світлу душу.
Вічна пам'ять Герою! Слава Україні!", – повідомляє начальник другого відділу Чортківського РТЦК та СП підполковник Богдан Вербіцький.