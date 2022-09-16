На Дружбі та Східному завтра можна ярмаркувати

У Тернополі понад півроку проводяться сільськогосподарські ярмарки, де жителі та гості громади можуть придбати асортимент сільськогосподарської продукції, товари підприємств харчової та переробної промисловості.

Цієї суботи, 17 вересня, ярмарки працюватимуть за адресами: вул. Лесі Українки, 39; на перетині вулиць Миру-Дружби. Закликаємо підтримати нашу ініціативу та долучитися до ярмарків сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства, адже наше головне завдання у цей важкий для країни час - забезпечити продуктами харчування наших воїнів, жителів громади і вимушено переселених громадян.