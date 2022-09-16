На Дружбі та Східному завтра можна ярмаркувати

ovoch22У Тернополі понад півроку проводяться сільськогосподарські ярмарки, де жителі та гості громади можуть придбати асортимент сільськогосподарської продукції, товари підприємств харчової та переробної промисловості.

Цієї суботи, 17 вересня, ярмарки працюватимуть за адресами: вул. Лесі Українки, 39; на перетині вулиць Миру-Дружби. Закликаємо підтримати нашу ініціативу та долучитися до ярмарків сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства, адже наше головне завдання у цей важкий для країни час - забезпечити продуктами харчування наших воїнів, жителів громади і вимушено переселених громадян. 

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