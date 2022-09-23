Від благодійників з Німеччини та Польщі надійшла гуманітарна допомога

Цими днями Тернопіль отримав гуманітарну допомогу з німецького міста Фленсбург та від польської фундації «Fundacja Darem Dalej».

Окрім медичних препаратів для Тернопільської міської комунальної лікарні №2, благодійники також передали міській раді 24 рюкзаки для парамедиків, які будуть передані фронт. Разом з тим Тернопіль продовжує допомагати нашим захисникам. З метою забезпечення військовослужбовців необхідними засобами обігріву незабаром на передову передадуть п’ять буржуйок. Висловлюємо щиру подяку міжнародним партнерам та всім небайдужим благодійникам Тернополя за постійну допомогу у ці нелегкі, але героїчні часи для України та українців.