Знайшли тернополянина, який обікрав крамницю

Позбавлення волі строком до восьми років загрожує тернополянин,який обікрав магазин. Міру покарання йому обере суд. На лінію «102» звернулася керуюча крамниці.

Жінка повідомила, що камери відеоспостереження зафіксували, який невідомий чоловік викрав з торговельного стелажа майно на чималу суму. У ході розшукових заходів оперативники Тернопільського РУП вийшли на слід зловмисника. Ним виявився місцевий мешканець 1983 року народження. У скоєному він зізнався. Перевіряється причетність чоловіка до скоєння аналогічних протиправних дій на території міста. Відомості про злочин слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 ККУ.