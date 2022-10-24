З 25 жовтня у Тернополі внутрішньо переміщені особи можуть стати на облік житла для тимчасового проживання

Внутрішньо переміщені особи, які перемістилися на територію Тернопільської міської територіальної громади, можуть стати на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання. Відповідні документи для взяття на облік можна подати у ЦНАП (вул. Василя Костянтина Острозького, 6) згідно з інформаційною карткою.

До заяви додаються:

1) документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. У разі подання заяви уповноваженим представником внутрішньо переміщеної особи пред’являються документи, що посвідчують особу представника, та довіреність;

2) довідка внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та відповідні довідки членів сім’ї (за наявності);

3) документи, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

4) реєстраційний номер облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України);

5) документи, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень із фонду. Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї.

Критерії пріоритетності надання внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання

1) Пріоритетні критерії (нараховуються на сім’ю за найвищим показником):

сім’ї з трьома і більше дітьми - 27 балів;

сім’ї з двома дітьми - 26 балів;

сім’ї з однією дитиною - 25 балів;

сім’ї, у складі яких є вагітні жінки, - 24 бали;

сім’ї, у складі яких є особи, які втратили працездатність - 23 бали;

сім’ї, у складі яких є особи пенсійного віку - 22 бали.

2) Загальні критерії (нараховуються за наявності підстав):

сім’ї з дітьми, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) під час збройної агресії Російської Федерації, - 3 бали на сім’ю;

сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, визначені абзацом першимпункту 1 статті 10, та сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України, визначені статтею 10 -1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у складі яких є внутрішньо переміщені особи, - 2 бали на сім’ю;

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у складі яких є внутрішньо переміщені особи, - 2 бали на сім’ю; внутрішньо переміщені особи з числа осіб, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни, визначених у пунктах 11-15частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та члени їх сімей - 1 бал на особу;

наявність у складі сім’ї дитини, якій надано статус постраждалої внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту, - 2 бали на кожну дитину;

сім’ї з дітьми з інвалідністю - 3 бали на кожну дитину;

багатодітні сім’ї - 2 бали на сім’ю;

неповні сім’ї з дітьми, де мати чи батько виховують їх самостійно - 2 бали на сім’ю;

сім’ї, у складі яких є непрацездатні особи - 2 бали на сім’ю;

наявність у складі сім’ї осіб, які хворіють на рідкісні (орфанні) захворювання за переліком рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації, та для яких існують визнані методи лікування, затверджені наказом МОЗ від 27 жовтня 2014 р. № 778 «Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань» - 2 бали на сім’ю;

особи з інвалідністю I і II групи з числа внутрішньо переміщених осіб - 2 бали на особу;

сім’ї, у складі яких є особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії 1 і 2) - 2 бали на сім’ю;

сім’ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні шість місяців, розрахований уповноваженим органом відповідно доМетодики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Держстату, Держкоммолодьспорттуризму від 15 листопада 2001 р. № 486/202/524/455/3370, менший від прожиткового мінімуму на сім’ю в розрахунку на місяць та величини регіонального показника опосередкованої вартості наймання житла, - 3 бали на сім’ю;

особи, нагороджені державними нагородами за безпосередню участь в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, - 1 бал за одну нагороду;

сім’ї, які мають клопотання щодо потреби в забезпеченні житлом для тимчасового проживання від підприємства, установи, організації в галузі науки, охорони здоров’я, освіти, культури та фізичної культури і спорту щодо спеціаліста з числа внутрішньо переміщених осіб, який є висококваліфікованим фахівцем у відповідній галузі, - 2 бали на сім’ю;

особи, уповноважені на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування з числа внутрішньо переміщених осіб, - 3 бали на особу.

3) Додаткові загальні критерії (нараховуються за наявності підстав):

особи, які проходять службу в Збройних Силах України, Національній гвардії України – 3 бали на особу;

особи, які працевлаштовані у приватних та державних підприємствах, що розміщені на території Тернопільської міської територіальної громади – 2 бали на особу;

особи, які працевлаштовані у комунальних підприємствах Тернопільської міської ради – 4 бали на особу;

на сім’ю опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів на вихованні яких знаходяться діти сироти або діти позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на обліку в Управлінні сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради – 3 бали на сім’ю.

Зазначимо, що 20 жовтня виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення «Про організацію ведення обліку внутрішньо переміщених осіб, що потребують надання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання». Відповідне рішення прийнято на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 №495 «Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб». З Постановою КМУ можна ознайомитися за посиланням.