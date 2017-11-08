Що саме змініться в законі про бухоблік та фінансову звітність з 1 січня 2018 року

Раніше анонсовані зміни до головного бухгалтерського закону закріплено в нещодавно підписаному Президентом Законі N 2164-VIII від 05.10.2017 р. Його основна мета - приведення норм у відповідність до законодавства Європейського Союзу, зокрема до положень Директиви ЄС N2013/34/ЄС, та удосконалення порядку застосування МСФЗ. Закон набере чинності з 1 січня 2018 року, крім абзаців шостого і сьомого пункту 12 розділу І, які наберуть чинності з 1 січня 2019 року та стосуються оприлюднення річної фінзвітності великими підприємствами та іншими фінустановами. Нижче розглянемо основні новації, які запрацюють вже з 1 січня 2018 року.

1. Закон про бухоблік доповнять новими термінами, зокрема "витрати", "доходи", "звіт про платежі на користь держави" в частині суб'єктів, які подають цей звіт, "звіт про управління", "власний капітал", "таксономія фінансової звітності" та "підприємства, що становлять суспільний інтерес", "чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)". Проте не всі з них є новими. Наприклад, окремі терміни ("витрати", "доходи") наводяться також у НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

2. Неістотні недоліки, виявлені в первинних документах, не будуть підставою для невизнання господарської операції. Проте такі погрішності не повинні перешкоджати можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містити відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

3. Для цілей бухгалтерського обліку підприємств розподілятимуться на мікропідприємства, малі, середні та великі.

4. З уже давно звичних принципів бухобліку зникнуть такі, як "обачність", "історична (фактична) собівартість" та "періодичність". Водночас нормотворці визначають, що бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються також на інших принципах, визначених міжнародними стандартами або національними П(С)БО, нацстандартами в державному секторі залежно від того, які з наведених стандартів застосовуються підприємством.

5. Як і раніше, фінзвітність заповнюється у гривнях. Проте на вимогу користувачів її може бути додатково перераховано в іноземну валюту.

6. Уточнено, що однією з форм організації ведення бухоблікупідприємства є підприємства, підприємці та самозайняті особи, які провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності.

7. Підприємства, які становлять суспільний інтерес, зобов'язані утворювати бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входитиме не менше двох осіб. Виняток - недержавні пенсійні фонди та інститути спільного інвестування. Водночас головбухом таких підприємств може бути особа, яка має повну вищу економічну освіту, стаж роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та оподаткування не менше 3-х років, не має непогашеної або незнятої судимості за вчинення злочину проти власності та у сфері господарської діяльності.

Зазначимо, що підприємства, які становлять суспільний інтерес, - це підприємства-емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які належать до великих.

8. Для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності (крім тих, які складають фінзвітність за МСФЗ) встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати.

9. Підприємства, що застосовують МСФЗ, подаватимуть фінзвітність (на основі таксономії) в єдиному електронному форматі, який визначить Мінфін. Для довідки! Таксономія фінансової звітності - склад статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю.

10. Підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, складатимуть фінансову звітність за МСФЗ.

11. Мікро-та малі підприємства звільняються від подання звіту про управління. Середні підприємства мають право не відображати у звіті про управління нефінансову інформацію.

Для довідки! Звіт про управління - документ, який містить фінансову та нефінансову інформацію, що характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності. Автор Компанія “Дінай”.