27 та 28 квітня з 12:00 до 16:00 год у центрі Дія.Бізнес у Тернополі відбудеться Великодній ярмарок крафтовиків. Серед різноманітної крафтової продукції, на ярмарку будуть представлені ексклюзивні подарунки, різноманітні ласощі та напої для святкового столу, а також великодній декор для дому. Окрім того, на відвідувачів чекають майстер-класи та інші розваги.

Участь у ярмарку – безкоштовна, за умови попередньої реєстрації. Зареєструватися можна через чат-бот за посиланням. Виробникам локальної продукції, які бажають представити свої товари потрібно заповнити форму за посиланням. Центр «Дія. Бізнес» знаходиться у Тернополі за адресою: вул. 15 Квітня, 2м, 1 поверх. Усі охочі можуть завітати на ярмарок, відкрити для себе нових виробників та підтримати місцевий бізнес з унікальними продуктами. Подію організовано центром Дія.Бізнес у Тернополі спільно з Pr.Media.Company.Ternopil у межах програми «Фінансист», що реалізується у рамках тристороннього партнерства мережі центрів Дія.Бізнес, UKRSIBBANK BNP Paribas Group та Mastercard, спрямованого на розвиток і підтримку вітчизняних підприємців.