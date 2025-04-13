Пісенно-поетичне дійство «Світло і тіні Хреста» з нагоди 160-річчя Андрея Шептицького — 15 квітня у Тернополі

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15 квітня 2025 року о 18:30 у Тернопільській обласній філармонії відбудеться пісенно-поетична імпреза «СВІТЛО І ТІНІ ХРЕСТА», присвячена 160-й річниці від дня народження великого духовного провідника українського народу — митрополита Андрея Шептицького.

 У мистецькому вечорі візьме участь Академічний камерний хор «Бревіс», відомий своїм високим рівнем виконавства та глибоким духовним змістом концертних програм.
 
Автор сценарію та ведучий — заслужений діяч мистецтв України, поет Олег Герман.
Диригент — заслужений артист України Святослав Дунець.
Хормейстер — Іван Бобітко.
 
Це буде подія, де поєднаються слово і музика, духовність і пам’ять, світло надії і тіні випробувань — усе, що відлунює у наших серцях у цей непростий час.
Квитки: у касі філармонії та онлайн на Karabas.com
Довідки за телефонами: (0352) 25-07-48, 097-942-02-88
 
Запрошуємо всіх, хто прагне духовного збагачення, долучитися до події, яка надихає, єднає і підтримує віру.

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