Пісенно-поетичне дійство «Світло і тіні Хреста» з нагоди 160-річчя Андрея Шептицького — 15 квітня у Тернополі

15 квітня 2025 року о 18:30 у Тернопільській обласній філармонії відбудеться пісенно-поетична імпреза «СВІТЛО І ТІНІ ХРЕСТА», присвячена 160-й річниці від дня народження великого духовного провідника українського народу — митрополита Андрея Шептицького.

У мистецькому вечорі візьме участь Академічний камерний хор «Бревіс», відомий своїм високим рівнем виконавства та глибоким духовним змістом концертних програм.

Автор сценарію та ведучий — заслужений діяч мистецтв України, поет Олег Герман.

Диригент — заслужений артист України Святослав Дунець.

Хормейстер — Іван Бобітко.

Це буде подія, де поєднаються слово і музика, духовність і пам’ять, світло надії і тіні випробувань — усе, що відлунює у наших серцях у цей непростий час.

Квитки: у касі філармонії та онлайн на Karabas.com

Довідки за телефонами: (0352) 25-07-48, 097-942-02-88

Запрошуємо всіх, хто прагне духовного збагачення, долучитися до події, яка надихає, єднає і підтримує віру.