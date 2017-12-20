Тернопільський педагогічний університет отримав нового ректора

19 грудня у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка відбулися урочистості з нагоди інавгурації нового ректора, на посаду якого педагогічний колектив обрав доктора філософських наук, професора даного університету Богдана Буяка.

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час урочистостей зачитав відповідний наказ Міністерства освіти й науки України про призначення ректора. Також від імені обласної державної адміністрації Степан Барна вручив подяку і висловив вдячність Володимиру Петровичу Кравцю за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та підготовку висококваліфікованих кадрів.

Діючий ректор Володимир Кравець дав добрі настанови своєму наступнику і передав йому ректорські клейноди.

Богдан Богданович Буяк щиро подякував присутнім за виявлену довіру, і, заступаючи на посаду ректора університету, проголосив та підписав Присягу, а потім виступив з інавгураційною промовою.