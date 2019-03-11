У другому турі виборів зустрінуться Тимошенко і Зеленський - соціологія

Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко мають найбільший рівень підтримки серед громадян України, саме тому вони зустрінуться у другому турі виборів президента.

Як свідчать дані дослідження соціологічної групи "Рейтинг", за Володимира Зеленського 31 березня готові проголосувати 24,7% (серед тих, хто визначився і піде на вибори), за Юлію Тимошенко - 18,3%.

Чинний президент Петро Порошенко займає третю позицію з результатом 16,8%. За ним слідують Анатолій Гриценко і Юрій Бойко з приблизно однаковими результатами (близько 10%).

Згідно з даними соціологів, за останній тиждень зміцнили свої позиції Гриценко і Тимошенко.

Аудиторію опитування склало населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонах і типом поселення. Вибіркова сукупність - 5000 респондентів. Опитування проводилося методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 1,5%. Терміни проведення дослідження: 1-7 березня 2019 року.