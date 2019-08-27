Українська Галицька Партія скоро може стати партією, де чоловіки становитимуть меншість

Принаймні у керівництві точно. До когорти жінок-очільниць осередків УГП додалася Анна Войтович. Вона стала керівницею Тернопільської обласної організації політсили.

“У планах все просто: підготовка до місцевих виборів, розбудова осередків, створення бази прихильників у кожному селі, пошук якісних кандидатів у депутати до місцевих рад і на голів громад. Це так канцелярсько звучить, але за кожним пунктом моєї програми – дуже багато роботи з людьми, відстеження і реагування на ситуацію в регіоні, спілкування, багато цікавого і складного, насправді. Я це розумію, бо працювала секретарем обласної організації. Я до цього готова, бо зі мною моя якісна команда, на яку можу покластися”, – каже новообрана голова Тернопільської обласної організації Української Галицької Партії.

Аня за професією юрист, менеджер, мати двох дітей. Від 12-и років – пластунка. Була координатором громадянського руху “Чиста Україна”, координатором “Школи молодого політика”.

“Кожна громада має бути активною. Бо в кожному селі чи місті більшість проблем та потреб вирішуються на локальному рівні. Аби бажання працювати разом. Всі не зможуть виїхати закордон. Це не вихід. Я вірю, що разом ми багато можемо. У нас є загальноукраїнські проблеми, які потрібно вирішувати на політичному рівні”, – вважає Анна.

Заступниками нової голови Тернопільського обласного осередку стали Ігор Велиган та попередній очільник обласної організації УГП на Тернопільщині – Олег Вітвіцький. Секретарем обласної організації є Світлана Шпилик, а членами ради ОО – Іван Кізюк, Віта Салко та Василь Мороз.

Нагадаємо, за Статутом УГП керівники всіх осередків та політради переобираються щонайменше раз на два роки. І така система реально працює от уже 7 років, відколи народилася політсила.