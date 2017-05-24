Політичні баталії під стінами Тернопільської міської ради

Як вже відомо, чергову спробу провести сесію міської ради в Тернополі призначили на 25 травня. Саме таке розпорядження підписав міський голова Сергій Надал, сподіваючись, що міські обранці все ж прийдуть до відомого місця по розум і таки займуться вирішенням питань міської господарки. Попередні спроби міського голови зібрати представників тернопільської громади виявились марними через політичні розбірки.

Відразу ж після оприлюднення дати чергового запрошення депутатам зайнятись своїми прямими обов’язками, а не влаштовувати шоу на внутрішніх питаннях партії ВО «Свобода», в інформаційному просторі файного міста поширюється аналітичний матеріал з кількома «загадками без логіки». Не будемо вдаватись до подробиць стосовно того, хто саме поширює, щоб ненароком не заплямувати світлі імена «чесної» і «непродажної» журналістики…

Спробуємо подивитись на ці «загадки без логіки» з точки зору здорового глузду, оскільки саме його вимагає підхід до вирішення питань міської господарки.

«Загадка без логіки» №1 полягає в тому, що міський голова «вперто» не вказує у своїх розпорядженнях про скликання сесії на те, що на сесію запрошують всіх депутатів, крім Івана Сороколіта, Романа Навроцького і Ігоря Турського…

Тобто, порушення логіки вбачається в тому, що Сергій Надал, як міський голова, не плутає партійні справи зі справами господарки міста. Доволі оригінальний підхід до поняття логіки з точки зору здорового глузду. Якщо партія Свобода вирішила позбутись кількох своїх «членів», то чому міський голова має вказувати це в своєму розпорядженні про скликання обранців від громади для вирішення нагальних питань життєдіяльності міста?

«Загадка без логіки» №2 теж доволі цікава, але відповідь на неї проста. Хоча ця відповідь зовсім не влаштовує прибічників трьох скандальних депутатів, які закатали істерику, а інші політичні сили планують використати цю клоунаду для своїх партійних цілей. Справа в тому, що великі уми логічного мислення ніяк не можуть зрозуміти, чому сам міський голова та міські депутати-свободівці не беруть участь у блокуванні міської ради…

Знову включаємо здоровий глузд і все стає на свої місця: міський голова і депутати-свободівці не плутають партійні справи з питаннями міської господарки! Для чого блокувати роботу сесії, коли питань назбиралось вже багато? До сесійної зали не допускали лише трьох депутатів. І не пускали їх колишні однопартійці. Всі решту могли спокійно зайти в сесійну залу і зайняти свої робочі місця. Тут варто зробити поправку, що справді, останній раз до міської ради через «замінування» депутати потрапити не могли. Проте, після того, як оголосили завершення перевірки приміщення, вже нікому було йти в зал… Депутатам забракло терпіння і вони тихенько розбрелися втішати «мучеників». В чому тут полягає загадка? А загадка в тому, що ми маємо справу з «логікою», а не здоровим глуздом…

«Загадка без логіки» №3 теж доволі цікава: чому частина депутатів не реєструвалась для проведення сесії в іншому приміщенні, чи на вулиці? Тут причин може бути кілька. Наприклад, не мали такого бажання. Для чого брати участь в цирковій виставі, коли можна зайти до сесійної зали і зареєструватись по-людськи? Навіть після «замінування» можна було це зробити. З іншого боку, депутати, які не реєструвались, могли і не зрозуміти куди їм вставляти свої картки для реєстрації. Вставляти їх скандалістам в місця, де часом шукають мед якось не пасувало, та й і ті місця були вже зайняті язиками з «групи підтримки»…

Ось така вона логіка, коли нема здорового глузду…

Олег Жак

За матеріалами «Бізнес Компаньйон Тернопіль»