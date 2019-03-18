За минулі вихідні у Тернополі стались дві аварії через п'яних водіїв

За минулі вихідні у Тернополі сталися дві дорожньо-транспортні пригоди через нетверезих водіїв. На щастя, ніхто не постраждав, а лише транспортні засоби отримали механічні пошкодження, зазначають у патрульній поліції.

16 березня о 2:10 на вулиці Микулинецькій 21-річний водій автомобіля Mercedes-Benz не впорався з керуванням транспортного засобу та здійснив наїзд на зелені насадження. У водія були помітні явні ознаки алкогольного сп’яніння, проте кермувальник відмовився від проходження алкотесту на місці події та у найближчому медичному закладі.

17 березня о 8:30 на вулиці Коновальця 24-річний водій автомобіля Peugeot здійснив зіткнення з припаркованим автомобілем Volkswagen. Від водія-винуватця тхнуло алкоголем, спостерігалась нечітка мова. Проходити огляд на стан сп’яніння чоловік відмовився в присутності двох свідків.

На водіїв патрульні склали відповідні адміністративні матеріали, які згодом передадуть у суд, який і визначатиме міру покарання водіям.

Водії, пам’ятайте❗ Ваше життя та життя інших учасників дорожнього руху – це найважливіше ❗ Бережіть себе та дотримуйтеся ПДР.